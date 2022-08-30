Горожан призвали не выходить на улицу без необходимости.

Днем во вторник, 30 августа, российские оккупанты обстреляли Николаев. В городе слышали серию мощных взрывов, была объявлена тревога.

Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил информацию и сообщил о жертвах.

"К сожалению, есть жертвы последних обстрелов. Пока известно об одном погибшем и одном раненом. Прошу всех быть максимально осторожными и не выходить на улицу без необходимости", – отметил городской голова. Відео дня:

Массированный обстрел Николаева 29 августа: что известно

Как сообщал УНИАН, 29 августа в Николаеве прогремели мощные взрывы. Мэр призвал жителей спуститься в укрытие.

Позже он сообщил, что в результате обстрела Николаева два человека погибли и пятеро получили ранения.

Глава Николаевской ОВА Ким со временем уточнил, что количество раненых в результате обстрела российскими оккупантами Николаева возросло до 11 человек.

Спустя еще какое-то время стало известно о 24 пострадавших.

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