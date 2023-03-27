Прогремели взрывы 27 марта и в поселке Веселое Мелитопольского района.

Утром 27 марта в Мелитополе раздавались взрывы в администрации оккупационной спецслужбы и общежитии, где проживают российские военные. Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона сообщил новые подробности.

"Много раз мы говорили о том, что в захваченном помещении технической школы и вуза размещаются как казармы, так и администрация их спецслужбы "МГБ". Поэтому сегодня в 08:15 утра именно в этих двух зданиях и прогремели взрывы. Там было общежитие, где проживали рашистские военные. Там было офисное помещение, где непосредственно проходило службу руководство рашистской "МГБ", - отметил он.

Федоров добавил, что впоследствии станет точно известно, какие потери понес враг в результате этих взрывов.

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"Есть также информация, что сегодня утром в поселке Веселое Мелитопольского района прогремели взрывы. Что-то произошло на одной из автомобильных моек. По предварительной информации, это провокации, которые совершил враг непосредственно в центре населенного пункта", - отметил мелитопольский мэр.

Взрывы в Мелитополе - актуальное

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 27 марта, стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели несколько взрывов.

А 23 марта в Мелитополе в результате взрыва пострадал полицейский-коллаборант Сергей Сковырко.