Судя по звукам, было несколько "прилетов".

На территории микрорайона в Мелитополе у российских оккупантов произошел инцидент со взрывами. Местные жители зафиксировали звуки ударов на видео.

О свежей "бавовне" в рядах оккупантов сообщили мелитопольские Telegram-каналы. Информацию также подтвердил мэр города Иван Федоров. Он написал: "У оккупантов в Мелитополе "ничего не происходит". В городе прозвучало уже несколько взрывов. Что пылает у врага на этот раз, выясняем. Ждем хороших новостей от ВСУ".

В Telegram-каналах сообщили, что взрывы были слышны на территории микрорайона. А позже Федоров уточнил локацию, где зафиксировали "бавовну", и опубликовал фото со столпом черного дыма. Инцидент произошел неподалеку от кафе "Джокер" и вражеских казарм. Местные жители зафиксировали звуки взрывов на видео.

Видео дня

Больше подробностей предоставил портал RIA Melitopol. Журналисты опубликовали фото и подтвердили "прилеты" в здания так называемой "службы государственной безопасности" России. Ее руководители пребывают в корпусе Мелитопольского обособленного подразделения Запорожского института экономики и информационных технологий на проспекте 50-летия Победы. Именно в этом сооружении видны следы "прилета".

А второе здание, куда пришелся удар – это общежитие автомоторного техникума. Сюда недавно так называемая "министр образования и науки" Елена Шапурова поселила военных. После взрыва они выбегали во двор в одном нижнем белье.

Ситуация в Мелитополе: последняя информация

Как сообщил Федоров, оккупанты усилили фильтрационные меры на временно захваченной территории Запорожской области. Они также пытаются провести принудительную паспортизацию. Без паспорта РФ невозможно обратиться даже в больницу.

При этом рашисты устроили для коллаборантов инструктаж по эвакуации. Это паническая подготовка к будущему контрнаступлению ВСУ.

Мэр Мелитополя также уточнил, что в плену российских оккупантов находятся около 500 жителей города. А тысячи живут в условиях, сравнимых с тюрьмой.

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