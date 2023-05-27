Прилетело в завод, который оккупанты "облюбовали" еще в январе и сделали из него военную базу.

Появились детали взрывов во временно оккупированном Бердянске. "Прилетело" в завод "Азовкабель", на котором базировались россияне и их техника.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на "причастного к атаке". По данным источника, еще с января завод попал в поле зрения ВСУ.

Отмечается, что вчера ВСУ мощно ударили по заводу так, что "биомусор разлетался до 10 утра".

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"Итог: парочка пусковых установок С-300, несколько единиц другого железячья и до 150 чмобикообразных существ улучшили статистику сводки Генштаба ВСУ. Кареты скорых не успевали вывозить, большинство раненых орков - полупошматованные, медики им помогали - просто отрезали конечности, потому что не успевали оказывать надлежащую медицинскую помощь. Зеленкой обливают!! Связь лежит, больницы забиты", - сообщил источник.

Источник отметил, что настоящий масштаб потерь РФ завтра раскроет Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Взрывы в Бердянске

Утром стало известно, что во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) после утреннего намека главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о возможном начале контрнаступления прогремели сильные взрывы.

Предварительно сообщали о возможном "прилете" в районе порта города, а также силам оккупантов, которые разместились на территории базы отдыха "Химик".

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