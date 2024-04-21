Уровень тревожности оккупантов в Мариуполе - на максималках, подчеркнул Андрющенко.

Россияне паркуют военные машины по дворам Мариуполя, возле жилых домов, в которых проживают люди.

Это связано с максимальным уровнем беспокойства, которое испытывает враг после взрывов над металлургическим комбинатом имени Ильича. Как известно, 19 апреля там было громко. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко говорил о трех "детонациях".

Сегодня он выложил ряд фото и видео от местных партизан (Мариуполь Супротив). Чиновник утверждает, что после взрывов в районе завода, оккупанты передислоцировали оттуда технику. Они прячутся в городе, расквартировываются и паркуют военные машины по дворам.

"Уровень тревожности на максималках", - констатировал он.

Что известно о взрывах в районе ММК имени Ильича

Как мы упоминали, утром 19 апреля в Мариуполе работала вражеская ПВО. Андрющенко утверждал, что есть минимум один "пропущенный" по металлургическому комбинату имени Ильича. "Мариуполь. Три взрыва над ММК им. Ильича. Чем в этот раз сбивала ПВО - устанавливаем", - писал он в социальных сетях.

Отметим, ММК имени Ильича - одно из крупнейших предприятий в Мариуполе. Россияне возобновили его деятельность после оккупации города зимой 2023 года. Пропагандистские СМИ РФ хвастались, что на предприятии заработали три цеха. Это событие не обошло внимание Украины. Тогда Андрющенко писал о первых "прилетах" на закрытую территорию металлургического комбината.

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