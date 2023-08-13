Несколько ударов по мосту могут привести к тому, что оккупанты его не смогут использовать, отметил эксперт.

Значительное повреждение или разрушение незаконно построенного между Россией и оккупированным Крымом Керченского моста приведет к тому, что российские захватчики не смогут обеспечивать свои войска на юге Украины. Зато те российские оккупанты, которые будут находиться в Крыму, окажутся в ловушке, потому что не будут иметь путей для отступления.

"Если уничтожить Крымский мост, то сразу отрезается на 30% логистика — обеспечение той группировки войск, которая находится на территории Херсонской, Запорожской областей и пытается сейчас там противостоять наступлению украинских войск. У Вооруженных сил Украины достаточно сил и средств для того, чтобы постепенно обрезать логистику на границе Крыма и Херсонской области, разрушая там мосты – и автомобильные, и железнодорожные", – объяснил в эфире телеканала FREEДОМ военный эксперт Валерий Рябых.

Кроме того, это станет и демотивационной составляющей для оккупационных войск РФ, которые будут находиться на материковой части Украины. По словам Рябыха, дальнейшее отступление в Крым станет для россиян "ловушкой, в которую они сами себя загонят".

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В то же время он отметил, что если Россия не сможет использовать эту переправу, то оккупированный Крым станет для захватчиков настоящим капканом.

"Для того, чтобы создалась такая ситуация, не обязательно полностью разрушать Керченский мост, нужно временно нарушить его целостность, усложнить использование. Несколько ударов по мосту могут привести к тому, что оккупанты его не смогут использовать. Крым для противника из непотопляемого авианосца превратится в надежный капкан", – резюмировал эксперт.

Взрывы на Крымском мосту 12 августа

В субботу, 12 августа, на Крымском мосту раздались взрывы. Это произошло уже в третий раз с начала вторжения РФ в Украину (впервые "бавовна" произошла 8 октября 2022 года, во второй раз – 17 июля 2023 года).

Отмечается, что на этот раз взрывов было не менее восьми. В районе моста наблюдалось серьезное задымление. Оккупанты заявляли, что использовали "дымовую завесу", но над мостом виднелся и черный дым.

Кроме того, россияне перекрывали движение по мосту. Через некоторое время его восстановили – правда, ненадолго. Вечером в российских СМИ сообщали, что на въездах на мост образовались огромные очереди. Так, въезда на мост со стороны полуострова ожидали более 700 автомобилей, а со стороны Кубани – более 560.

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