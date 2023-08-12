"Бавовна" в Крыму уже не является для оккупантов большой неожиданностью, а лишь свидетельствует о том, что полуостров освободят от захватчиков, отметил Олевский.

Крымский мост, который соединяет временно оккупированный Крым и материковую Россию, является важным стратегическим объектом не только для страны-агрессора, но и для президента РФ Владимира Путина лично. Однако ни разрушение незаконно построенной переправы, ни деоккупация украинского Крыма не приведет к появлению кризиса внутри самой России.

Об этом в эфире "24 канала" сказал российский оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский. Он отметил, что "бавовна" в Крыму уже не является для оккупантов большой неожиданностью, а лишь свидетельствует о том, что полуостров освободят от захватчиков. По его мнению, если бы такие удары случились внезапно, кризис произойти мог бы.

По словам Олевского, Путин не только влияет на российское общество, но и зависит от его мнения. Поэтому он формирует некое представление о реальности, анализирует реакцию людей и действует так, как они хотят.

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"Если сейчас вдруг в людях "посеется" мысль, что потеря Крыма и моста вместе с ним возможна, то это и в самом деле может произойти. Пока это было невозможно – он за это держался. Но если появится мнение, что Крым "не наш", то это, возможно, и для Путина перестанет быть такой "священной коровой", за которую надо драться. Иначе ему бы сказали: какой ты царь, если не сдерживаешь свои царские обещания", – считает журналист.

Олевский предполагает, что в этом российском диктаторе поможет пропагандистская машина, которая будет пытаться "отбелить" проигрыш Путина и станет продвигать очередные рассказы и сказки о том, что "все по плану".

Взрывы на Крымском мосту

Днем 12 августа в районе Крымского моста уже в третий раз с начала полномасштабной войны РФ против Украины прогремели взрывы. Их было не меньше восьми. Движение по переправе перекрыли, там наблюдалось серьезное задымление. Кроме того, в Сети появлялась информация о повреждении моста.

В оккупационной администрации традиционно заявили, что "сработала ПВО". Якобы сбили две ракеты. Впоследствии движение по мосту открыли, но ненадолго – затем его снова закрыли.

Теперь же россияне сообщают об огромных очередях. Отмечалось, что въезд на Крымский мост со стороны полуострова ожидают более 700 автомобилей, а со стороны Кубани – более 560.

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