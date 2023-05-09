Контрнаступление Сил обороны Украины уже происходит "небольшими шагами" и "в нужный момент оно будет реализовано в полной фазе".

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляет, что российские захватчики мощно обстреливают прибрежную часть Херсонской области, потому что очень напуганы ожидаемым контрнаступлением Вооруженных сил Украины. Об этом она сообщила в эфире информационного марафона.

"К сожалению, они действительно напуганы контрнаступлением настолько, что пытаются просто ковровым способом уничтожить все, что приближается к правому берегу, и очень мощно бьют именно по прибрежным населенным пунктам. Под ударами постоянно находятся Херсонский и Бериславский районы, непосредственно сами города Берислав, Херсон, Кизомис. Они бьют управляемыми авиационными бомбами для того, чтобы психологически давить на людей (гражданское население) и на наши подразделения (Силы обороны Украины). Якобы их мощность настолько велика, что даже попробовать не стоит продвигаться вперед", – сообщила Гуменюк.

"Несмотря на то, что враг осознает, что форсирование Днепра – это мощная и сложная операция, все равно они опасаются (контрнаступления) со всех направлений - какие бы прогнозы аналитики ни составляли и рассказывали, с какого направления начнется контрнаступление", – отметила пресс-секретарь.

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При этом, как сказала Гуменюк, контрнаступление "уже идет небольшими шагами", мощности врага уничтожаются, и "в нужный момент он будет реализован в полной фазе".

Украинское контрнаступление - детали

21 апреля на авиабазе в Германии состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-11").

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что на этом заседании рассматривали ключевые элементы, которые должны помочь вытеснению войск Российской Федерации из Украины. Речь шла о тяжелой технике, топливозаправщиках и антиминных вездеходах.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что подготовка к контрнаступлению происходит, но многое зависит от снабжения западными партнерами необходимого современного вооружения, которое поможет сохранить больше жизней украинских воинов, которые будут участвовать в деоккупации украинских территорий.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью британскому Sky News сказал, что контрнаступление стартует уже скоро, но нужен правильный момент.