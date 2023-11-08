"Хищник" был вооружен станцией радиоэлектронной борьбы, которая тоже уничтожена.

Украинские защитники показали, как уничтожают бронемашину "Тигр" на Левобережье Херсонщины, находясь от цели на большом расстоянии. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Сил обороны юга Украины.

"Поймать "Тигра" наши артспецы умудряются и на Левобережье, без выезда в другие климатические пояса. Этот "хищник" был вооружен станцией РЭБ (радиоэлектронной борьбы – УНИАН). Как результат - ни "тигра", ни станции...",- говорят украинские военные.

На видео зафиксировано, как российская бронемашина передвигается по украинской земле, которая сейчас под временной оккупацией РФ. В какой-то момент происходит взрыв и на месте вражеской техники поднимается черный дым.

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За минувшие сутки на юге украинские защитники ликвидировали почти три десятка оккупантов. Уничтожили вражеский танк, реактивную систему залпового огня "Град", пять пушек, самоходную артиллерийскую установку "Акация", две станции радиоэлектронной борьбы - "Поле-21" и "Леер-2. также пустили на металлолом десять единиц автобронетехники оккупантов, два разведывательных БпЛА типа "Орлан-10", и "Орлан-30", пусковую установку БпЛА "ZALA", два FPV-дрона и комплекс видеонаблюдения "Муром-м", который украинцы называют "глазом Мордора". Кроме того, уничтожены два пункта врага - полевой и наблюдательный.

Накануне на Запорожском направлении с помощью антидронового ружья пограничники обезвредили четыре вражеских FPV-дроны. Беспилотников обнаружили по их "звучанию": три дрона под действием ружья потеряли управление и сдетонировали во время приземления, один дрон-убийца, который нес заряд со взрывчаткой, пограничники приземлили. Этот беспилотник остался невредимым, и его планируют после "технического обслуживания" привлечь против российских захватчиков.

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