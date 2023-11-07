За сутки авиация украинских защитников нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.
"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.
Также в Генштабе проинформировали, что подразделения ракетных войск поразили шесть артиллерийских средств, два пункта управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, две радиолокационные станции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Кроме того, отмечается, что враг нанес три ракетных и 35 авиационных удара, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Война в Украине - актуальное
За сутки российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях фронта, произошло 36 боевых столкновений:
- на Купянском направлении наши воины отбили 5 атак. На Бахмутском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Богдановки, Андреевки и Клещиевки;
- на Авдеевском направлении украинские воины отбили 13 атак противника;
- на Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки, где Силы обороны отразили 13 атак;
- на Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия в районе Старомайорского, успеха не имел.