В частности, поражено шесть артиллерийских средств и два пункта управления РФ.

За сутки авиация украинских защитников нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе проинформировали, что подразделения ракетных войск поразили шесть артиллерийских средств, два пункта управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, две радиолокационные станции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

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Кроме того, отмечается, что враг нанес три ракетных и 35 авиационных удара, совершил 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Война в Украине - актуальное

За сутки российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях фронта, произошло 36 боевых столкновений:

на Купянском направлении наши воины отбили 5 атак. На Бахмутском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Богдановки, Андреевки и Клещиевки;

наши воины отбили 5 атак. На Бахмутском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Богдановки, Андреевки и Клещиевки; на Авдеевском направлении украинские воины отбили 13 атак противника;

украинские воины отбили 13 атак противника; на Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки, где Силы обороны отразили 13 атак;

враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки, где Силы обороны отразили 13 атак; на Шахтерском направлении враг вел штурмовые действия в районе Старомайорского, успеха не имел.

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