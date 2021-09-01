Мужчина сказал, что не хотел его убивать.

В Донецкой области вынесли приговор экс-начальнику отделения связи штаба воинской части В0849 Виталию Виннику, который убил военнослужащего.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор.

По данным издания, весной 2017-го солдаты ехали на стрельбы на боевой машине. При выезде из воинской части в Авдеевке военнослужащий Олег Томашук снял видео на телефон.

Он выложил фото и видео в Instagram, после чего ему начали поступать звонки и сообщения с "благодарностью" за то, что он "сдал свои позиции".

Читайте такжеВ ТКГ рассказали, почему Россия устроила обстрел АвдеевкиКогда в YouTube появилось видео "Украинский боец-инстаблогер раскрыл положение секретных позиций ВСУ", Виннику позвонил помощник начштаба и обругал за то, что эта информация появилась в сети.

Майор вызвал четверых солдат, ехавших на боевой машине, к себе в кабинет. Он включил им "слитое" видео. В кабинете Томашук признал свою вину.

Тогда Винник перезарядил перед лицом солдата пистолет и выстрелил ему в голову. Свидетели рассказали, что перед смертью боец успел сказать: "Не надо, пожалуйста" и попытался увернуться от пули.

В суде Винник признал свою вину, но заявил, что не хотел убивать военного. По его словам, инцидент напомнил ему артиллерийский удар летом 2014 года под Амвросиевкой, одной из причин которого стало то, что бойцы фотографировались на позициях и выкладывали фото в сеть.

Выстрел он объяснил мгновенным психологическим фактором и заявил, что это была рефлекторная мышечная память. Стационарная экспертиза установила, что Винник находился в состоянии выраженного эмоционального возбуждения, но мог осознавать свои действия.

Красноармейский горрайонный суд учел его состояние и искреннее раскаяние. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Отмечается, что он все еще не возместил отцу Томашука материальный ущерб. Также суд постановил взыскать с него 150 тысяч гривен компенсации.

Напомним, что на Донбассе в понедельник, 30 августа, погиб украинский военнослужащий из Львовской области, который служил в 24-й отдельной механизированной бригаде им. Короля Данила.

Автор: Людмила Жерновская