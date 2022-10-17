Даже пенсионеры, которые уже давно не работают в Энергодаре на ЗАЭС, также не могут выехать из города.

С временно оккупированных территорий не выпускают специалистов, которые работали или сейчас работают на Запорожской АЭС.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

По его словам, оккупанты через пункт пропуска в Васильевке Запорожской области не дают выехать из временно оккупированных территорий на территорию, подконтрольную Украине, узкопрофильным специалистам, в частности тем, кто работал или работает на Запорожской атомной электростанции.

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"Следует отметить, что рашисты перестали выпускать таких узкоспециализированных людей. Например, те, кто выезжает из Энергодара, кто работал или работает на атомной электростанции, вообще не могут выехать. Следует отметить такой нюанс, что даже пенсионеры, которые уже давно не работают в Энергодаре, также не могут выехать сегодня из Энергодара", - сказал Федоров.

Он добавил относительно новых трудностей, с которыми сталкиваются жители временно оккупированных территорий, при выезде на подконтрольную Украине территорию через пункт пропуска в Васильевке Запорожской области.

"Что касается Васильевки. Первое, всю неделю стояло более 4 тысяч наших жителей в очереди, их почти не выпускали. С четверга начали выпускать тех, кто зарегистрировался и получил пропуск в комендатуре. Так, жители приезжают в Васильевку, там им говорят, что нужно либо зарегистрироваться онлайн или в боте в телеграм, либо заполнить огромную анкету, либо заплатить 300 долларов. Дают множество опций, но все они не работают и люди не выезжали. Сейчас начали уезжать те, кто зарегистрировались в комендатуре, их списки в 10 утра записывают и не все, но могут уехать. Поэтому выезд затруднен, рашисты выпускают максимум 20-50 людей через Васильевку, но раньше это было более 1000 наших жителей", - подчеркнул Федоров.

Выезд с оккупированных территорий Запорожской области

Как сообщал УНИАН, 12 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что оккупанты не дают людям возможности выезжать через Васильевку Запорожской области, с 29 сентября в очереди на выезд там ожидало более 4 тыс. человек.

Он отмечал, что у жителей временно оккупированной части Запорожской области может появиться новый путь для эвакуации. Это через Мелитополь, Бердянск, Новоазовск, потом в РФ, а потом, как всегда, в Грузию или Европейский Союз.

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