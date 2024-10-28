Самыми сложными остаются Покровское и Кураховское направления.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что за сутки на российско-украинском фронте произошло 142 боевых столкновения.

В опубликованной в Telegram сводке военные сообщают, что самой горячей остается ситуация на Покровском и Кураховском направлениях. Кроме того, захватчики активны на Купянском, Лиманском и Времовском направлениях.

Так, на Харьковском направлении оккупанты дважды атаковали неподалеку Волчанска, на Купянском - 20 раз пытались продвинуться к украинским позициям неподалеку Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызово, Першотравневого и Вишневого. Силы обороны отбили 17 атак, продолжаются бои.

Видео дня

На Лиманском направлении россияне атаковали 15 раз в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки. Два боестолкновения все еще продолжаются, остальные остановили украинские защитники. На Краматорском направлении произошли четыре боевых столкновения, штурмовые действия происходили вблизи Орехово-Васильевки и Предтечино.

На Торецком направлении украинские войска отбили пять атак захватнических войск РФ вблизи Торецка, Щербиновки и Нью-Йорка. На Кураховском направлении оккупанты атаковали позиции ВСУ 36 раз. Наиболее активно это происходило в районе Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Катериновки. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

Россияне пытались 27 раз вклиниться в украинскую оборону на Покровском направлении. Бои велись районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово, захватчикам дали отпор. По предварительной информации, украинские бойцы обезвредили на этом направлении 189 оккупантов (80 - безвозвратно). Уничтожены танк, три автомобиля и артсистемы, а также повреждены четыре боевые бронированные машины, среди которых "Терминатор".

На Времовском направлении ВСУ отбили пять атак вблизи Новоукраинки и Богоявленки, еще три штурма продолжаются. На Приднепровском оккупанты до сих пор пытаются выбить украинские подразделения с занимаемых позиций, они совершили три неудачных штурма.

Ситуация на фронте

Вечером аналитики украинского проекта DeepState опубликовали кадры, согласно которым российские захватчики подняли флаг в центре Богоявленки и дошли до горсовета Селидово.

Тем временем в Главном управлении разведки выяснили, как оккупанты доставляют военнослужащих Северной Кореи на фронт. По их данным, иностранцев везут в зону боевых действий на грузовиках с гражданскими номерами.

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