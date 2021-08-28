На фронте - очередное обострение.

Наблюдатели СЦКК на Донбассе в очередной раз зафиксировали грубое нарушение перемирия оккупантами - под вражеский огонь снова попали дома, где живут люди.

Как сообщает пресс-центр ООС у Facebook, 28 августа около 14 часов боевики обстреляли поселок Травневое из автоматического гранатомета. Враг вел огонь из оккупированного Гольмовского.

"В результате обстрела повреждены окно, стена, придомовая территория частного домовладения по улице Центральная, дом 4. Стоит отметить, что указанная частная территория уже второй раз в течение недели подвергается обстрелам со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Об инциденте проинформировано ОБСЕ, проведена верификация последствий обстрела. Также обнародованы кадры с места происшествия.

Обстрел Авдеевки 28 августа

Боевики с утра 28 августа били из артиллерии по Авдеевке. По словам свидетелей, боевики попали в завод металлоконструкций, что повлекло пожар. Работники станции "Авдеевка" и пассажиры были эвакуированы в укрытие. В связи с боем железнодорожное движение в Донецкой области в течение трех дней будет осуществляться с ограничениями.

В результате ранены и получили боевые травмы восемь украинских военнослужащих.

Вечером стало известно о ранении еще двух украинских бойцов.

Автор: Юрий Годован