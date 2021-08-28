Последствия обстрела Травневого / пресс-центр ООС

Наблюдатели СЦКК на Донбассе в очередной раз зафиксировали грубое нарушение перемирия оккупантами - под вражеский огонь снова попали дома, где живут люди.

Как сообщает пресс-центр ООС у Facebook, 28 августа около 14 часов боевики обстреляли поселок Травневое из автоматического гранатомета. Враг вел огонь из оккупированного Гольмовского.

Фото: пресс-центр ООС

"В результате обстрела повреждены окно, стена, придомовая территория частного домовладения по улице Центральная, дом 4. Стоит отметить, что указанная частная территория уже второй раз в течение недели подвергается обстрелам со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Об инциденте проинформировано ОБСЕ, проведена верификация последствий обстрела. Также обнародованы кадры с места происшествия.

Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС

Обстрел Авдеевки 28 августа

Боевики с утра 28 августа били из артиллерии по Авдеевке. По словам свидетелей, боевики попали в завод металлоконструкций, что повлекло пожар. Работники станции "Авдеевка" и пассажиры были эвакуированы в укрытие. В связи с боем железнодорожное движение в Донецкой области в течение трех дней будет осуществляться с ограничениями.

В результате ранены и получили боевые травмы восемь украинских военнослужащих.

Вечером стало известно о ранении еще двух украинских бойцов.

Автор: Юрий Годован