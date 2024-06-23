Этого удалось достичь с минимальными потерями в живой силе.

Украинские защитники из 3 отдельной штурмовой бригады захватили позиции российских оккупационных войск в Харьковской области.

Видео зачистки с нашлемной камеры военного опубликовала пресс-служба бригады. На этих кадрах можно увидеть выбивание россиян с обустроенных позиций, которые использовались врагом для удержания своей обороны.

Бойцы 3 ОШБр вели бои и сильно давили на противника, заставив его покинуть эти рубежи. После захвата окопов военные 3 роты 1 батальона 3 ОШБр начали зачистку блиндажей.

Отмечается, что украинские воины штурмовали позиции в тесном сотрудничестве с аэроразведкой подразделения. Те в свою очередь своевременно обнаруживали остатки пехоты россиян. Также аэроразведка осуществляла координацию действий военных, что позволило захватить позиции с минимальными потерями в живой силе.

Война в Украине - бои в Харьковской области

Как сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх, общая стабилизация фронта на Харьковском направлении означает, что враг не имеет возможности продвигаться дальше. РФ теряет свой личный состав в безуспешных атаках.

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин рассказывал, что россияне пытаются вывести часть подразделений из района Волчанска из-за потери их боеспособности.

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