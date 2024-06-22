Россияне ударили по жилой застройке управляемыми авиационными бомбами.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского ракетного удара по Харькову. Количество жертв достигло трех.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы на месте попадания авиабомбы в жилой 5-этажный дом. Работают 80 сотрудников ГСЧС и 18 единиц аварийно-спасательной техники.

Кроме того, продолжается ликвидация пожара жилого дома площадью 300 кв.м. в пригороде Харькова.

Последствия

"В целом в результате массированного удара по Харькову по предварительным данным погибло уже 3 человека, еще 42 пострадали, из них 2 ребенка", - уточнили в ГСЧС.

Удар по Харькову 22 июня

Как сообщал УНИАН, в субботу, 22 июня, российские оккупанты нанесли удары по Харькову. Россияне ударили по жилой застройке управляемыми авиационными бомбами. К сожалению, есть попадание в жилой дом.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по Харькову управляемыми авиабомбами .

"Разбор завалов продолжается. На месте все необходимые службы. По состоянию на сейчас известно о 19 раненых и трех погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", - отметил Зеленский.

По его словам, этот российский террор управляемыми авиабомбами должен быть остановлен и может быть остановлен.

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