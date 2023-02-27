Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Российские войска увеличивают численность личного состава и сосредотачивают свои основные усилия на ведении наступательных действий на пяти направлениях.

Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что на Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий. В частности, в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное и Выемка - Донецкой. Совершил артиллерийские обстрелы районов пяти населенных пунктов Харьковской области; трех в Луганской и одного - в Донецкой.

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На Бахмутском направлении обстрелам подверглись восемь населенных пунктов Донецкой области.

Кроме того, на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции украинских войск, совершил несколько безуспешных атак в направлении Каменки, Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов десяти населенных пунктов.

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Как писал УНИАН, авиация Сил обороны Украины за 27 февраля нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.

Также стало известно, что российские оккупанты не прекращают попыток захватить Угледар Донецкой области, хоть интенсивность атак снизилась на фоне огромных потерь. На этот раз РФ бросила бригаду, которую создавали для войны в Чечне.