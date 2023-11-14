Он отметил, что поэтому оккупанты будут удерживать эти позиции до последнего.

В последнее время в ряде государственных российских СМИ появились заявления о том, что на юге российские войска проводят "перегруппировку", а такого рода формулировки являются фактически синонимом отступления.

В то же время военный эксперт Сергей Грабский рассказал, почему россияне будут держать линию фронта на юге до последнего и как изменит ситуацию возможный отвод части вражеских войск.

"Конфигурация сил и средств противника говорит о том, что они отчаянно пытаются удержать эту линию фронта. Поэтому возможно это была попытка вброса или проверка на вшивость в первую очередь своих внутренних ресурсов", - отметил Грабский.

По его словам, военная целесообразность говорит о том, что оккупанты будут пытаться удержаться на данных позициях до тех пор, пока будут иметь ресурсы:

"Об отходе именно в этом случае речи быть не может, потому что это приведёт к обвалу всего Южного фронта".

Он также объяснил, что обвал фронта на этом направлении означает фактически блокировку Крыма. А также создание предпосылок для того что Украина "получит просто феноменальный козырь развития своей морской торговли".

"Потому что прикрытый Кинбурнской косой порт Николаев и Херсон - это дополнительные возможности относительно расширения, это дополнительные деньги, это возможность для Украины вести боевые действия", - сказал эксперт.

По его словам, отступление российских войск даже на 10-20 км автоматически увеличивает зону поражения, "и эта зона поражения будет уже включать в себя такие локации как Джанкой для дальнобойных средств поражения украинских сил обороны". Соответственно ВСУ будут наносить удары уже непосредственно по Крыму и заблокируют фактически Крымские перешейки.

Кроме того, по его словам, смысл обороны Токмака просто потеряется, поскольку если Крым будет отрезан на этом участке фронта, то его невозможно будет снабжать:

"Перерезание сухопутного коридора является основной задачей украинских сил обороны на Южном фронте. Неважно где этот коридор будет перерезан – это категорически изменит ситуацию на поле боя".

Комментируя информацию о том, что ВСУ начали перебрасывать на левый берег танки, эксперт заявил, что это скорее всего не соответствует действительности, так как нецелесообразно.

"Я могу понять боевые бронированные машины как объект манёвренный, который мог бы помочь действиям пехоты. А танк без гарантированного прикрытия с воздуха, как отдельная боевая машина которая имеет достаточно ограниченный алгоритм действий, вряд ли поможет обороняющимся или ведущим боевые действия на этом участке. И 3-5 Bradley сыграли бы гораздо большую роль, будучи переброшенными на этот участок, чем один танк", - отметил он.

Ситуация на южном фронте - что известно

Как сообщали аналитики ISW, ВСУ смогли перебросить на Левобережье бронетехнику, а благодаря "дыркам" в ПВО работает наша ударная авиация.

В Офисе президента заявили, что контрнаступление Украины продолжается, Силы обороны захватили плацдарм на левом берегу Днепра и продвигаются в сторону Крыма.

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