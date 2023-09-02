Были атакованы три российские авиабазы и два места дислокации систем ПВО и РЛС.

В конце августа Украина провела серию успешных атак в глубокий тыл россиян. В частности, были атакованы три российских авиабазы и два места дислокации систем ПВО и РЛС.

За две недели Россия потеряла два бомбардировщика Ту-22М3, четыре транспортных самолета Ил-76, пусковую установку С-400 "Триумф" и РЛС "Предел-Э", пишет Forbes.

Стоимость стратегического бомбардировщика Ту-22М3 можно определить по международным контрактам РФ. В начале 2000-х Россия заключала соглашения по поставках бомбардировщиков Ту-22М в Индию и Китай. Стоимость одного самолета Ту-22М3 оценивается в $294 млн. Это один из самых дорогих самолетов РФ. Стоимость одного Ил-76, которых было были уничтожено четыре, составляет $86 млн.

Видео дня

Также стоимость одной пусковой С-400 в турецком контракте составляет около $69 млн, а новейшая российская РЛС (радиолокационной станции) загоризонтного наблюдения "Предел-Э" стоит $200 млн.

Уничтожение российской техники

В ночь на 30 августа военный аэродром в Пскове атаковали беспилотные летательные аппараты, вспыхнул масштабный пожар. В России заявили, что были повреждены четыре Ил-76, позже эта информация подтвердилась.

На одном из направлений украинские защитнику уничтожили военную технику и оборудование российских оккупантов на сотни миллионов долларов. Были уничтожены два комплекса видеонаблюдения "Муром-П", которые украинцы называют "глазами Мордора" и "пустили в расход" радиолокационную станцию оккупантов, которая называется "Предел-Э".

Вас также могут заинтересовать новости: