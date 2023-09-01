Атаку сняли на другой беспилотный летательный аппарат.

Появилось видео поражения российского военно-транспортного самолета Ил-76, который базировался на аэродроме Пскова.

Его опубликовал украинский активист и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале. По его словам, во время операции определенные средства поражения украинской разработки уничтожили два и серьезно повредили еще два Ил-76. Также повреждения получили еще несколько самолетов.

Отмечается, что России был нанесен ущерб на около 200 миллионов долларов.

Удар по аэродрому в Пскове: что известно

Напомним, в ночь на 30 августа военный аэродром в Пскове атаковали беспилотные летательные аппараты, вспыхнул масштабный пожар.

В России заявили, что были повреждены четыре Ил-76. В СМИ появилась информация о возгорании резервуара с топливом и пожаре в районе воинской части.

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов сегодня сообщил, что этот удар был нанесен с территории России.

В американском Институте изучения войны считают, что российские захватчики могли быть не готовы к такой атаке, поскольку сосредоточили свои силы противовоздушной обороны вокруг Москвы.

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