Это произошло сегодня, 1 марта.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в своем аккаунте в Facebook сообщил, что пять минут назад Вооруженные Силы Украины нанесли удар Точкой-У по аэродрому Бердянска, где захватчики сосредоточили большое количество войск.

"Ночью пара украинских асов на Су-25 нанесли удар по колонне оккупанта возле села Победа, которая шла захватывать Бровары. Спасибо, ребята! Так держать", - написал Разумков.

Напомним, ранее в пригороде Чернигова ВСУ уничтожили российских диверсантов.

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