В нашей стране снова уничтожены вражеские офицеры, поделились в ВСУ.

В Украине были уничтожены еще два командира воинских формирований Российской Федерации.

В нашей стране ликвидирован командир мотострелковой роты противника - старший лейтенант Ондар Аржаан, сообщил в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц").

По его данным, также на украинской территории уничтожен командир огнеметного взвода оккупантов - лейтенант Кирилл Оленич.

"...Кирилл Оленич сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался... Ондар Аржаан сделал "шаг доброй воли" - официально денацифицировался и демилитаризовался", - поделился офицер ВСУ.

Напомним, войска РФ без объявления войны вторглись на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Кремль назвал войну против нашего государства "спецоперацией" для "демилитаризации" и "денацификации".

Враги обстреливали не только военную инфраструктуру, а и гражданскую. Только в одном Мариуполе из-за оккупантов погибли более 20 тысяч человек.

Украинские военные давали достойный отпор противнику. 12 июля в Генштабе ВСУ сообщили, что в Украине были уничтожены три полковника из 20-й гвардейской мотострелковой дивизии России, в частности, командир этого воинского формирования.

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