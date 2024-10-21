Инна Андалицкая

Комплекс россиян находился примерно в 60 километрах от линии боевого соприкосновения.

В ночь на 21 октября подразделения Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ совместно с другими составляющими Сил обороны, в рамках выполнения задач по выявлению и уничтожению средств противовоздушной обороны противника, поразили зенитно-ракетный комплекс средней дальности "Бук-М3".

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, уничтоженный вражеский комплекс находился в около 60 километрах от линии боевого соприкосновения. В зависимости от модификации его стоимость может составлять от 40 до 50 млн долларов США.

В СБС отметили, что этот случай в очередной раз демонстрирует эффективность современных технологий. "Боеприпас стоимостью всего $500 уничтожил ударный компонент вражеской системы ПВО, которая в "полной комплектации" оценивается примерно в 100 миллионов долларов", - сказано в сообщении.

В Telegram-канале СБС поблагодарили другие подразделения Сил обороны за четкое взаимодействие и координацию действий:

"Достигаем результата благодаря четкому планированию и использованию современных беспилотных систем".

Силы беспилотных систем - что известно

Как сообщал УНИАН, 6 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №51/2024 "О наращивании возможностей Сил обороны", которым поручил создать в структуре украинской армии отдельный род войск - Силы беспилотных систем.

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По словам президента, создание такого рода войск должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время, поскольку дроны и другие беспилотные системы доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море.

Позже Верховная Рада поддержала соответствующий проект Закона о внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" (№ 11507), включающий в отдельные роды Вооруженных сил Украины новую структуру - Силы беспилотных систем. 16 сентября Зеленский подписал закон.

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