Этими ЗРК россияне пытались защитить расположенные неподалеку части штаба бригады и дивизии ВДВ.

В субботу, 16 сентября 2023 года, во временно оккупированном Светлодарске Донецкой области Вооруженные силы Украины мощными ударами уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Бук-М3" российских оккупационных войск. Об этом сообщил СтратКом ВСУ.

"Сегодня около 12:30 во временно оккупированном Светлодарске Вооруженные Силы Украины успешно "демилитаризовали" два зенитно-ракетных комплекса "Бук-М3", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оба ЗРК пытались защитить расположенные неподалеку части штаба бригады и дивизии ВДВ оккупационных войск Российской Федерации.

Потери России в Украине

В вечерней сводке 16 сентября Генштаб ВСУ рассказал, что в течение суток подразделениями ракетных войск нанесено поражение трем зенитно-ракетных комплексах "Бук-М1" и пяти артиллерийским средствам противника. Также авиация Сил обороны нанесла два удара по пунктам управления, 12 – по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и пять – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Всего за время полномасштабной войны РФ против Украины было ликвидировано 271 790 российских захватчиков. Также уничтожены тысячи единиц вражеской техники: более 4600 танков, почти 6 тысяч артиллерийских систем, 8824 бронированные машины, самолеты, вертолеты, корабли и тому подобное.

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