Создается система многоэшелонированной обороны путем наращивания районов рубежей и позиций.

Наращивание рубежей обороны вокруг Киева не прекращается.

Как сообщают Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины в социальной сети Facebook, продолжается совершенствование системы инженерного оборудования и возведение фортификационных сооружений вокруг столицы. Надлежащая инженерная подготовка позиций является одним из важнейших факторов обороны и успешного уничтожения противника.

"Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны. В первую очередь, проводим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава. Кроме этого, наращиваем фортификационное оборудование рубежей обороны посредством установки долговременных огневых сооружений различного типа. Также устанавливаем взрывчатые и невзрывчатые инженерные заграждения перед позициями наших войск", - отметил командующий Группировки сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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Таким образом, создается система многоэшелонированной обороны путем наращивания районов рубежей и позиций. Работа над их улучшением вместе с подчиненными не прекращается.

Угроза нового наступления на Киев: что известно

27 октября представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк заявил, что по состоянию на сегодня Беларусь не имеет ударной группировки, которое было бы оснащено должным образом для наступления, в то же время страна проводит обучение личного состава, чтобы оттягивать внимание и силы Украины с востока и юга.

Генштаб отслеживает все действия РФ в Беларуси. По его информации, кроме военного аэродрома Забровка, противник пытается перебросить свои войска на другие аэродромы Беларуси, а также проводит активные мероприятия на ее полигонах.

По словам советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Сейчас из страны массово вывозятся боеприпасы в Россию. А в случае подготовки к вторжению их количество, наоборот, пытались бы нарастить.