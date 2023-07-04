Детали пока не сообщают.

Во вторник, 4 июля, украинские Силы обороны уничтожили склад захватнической армии в оккупированной Макеевке.

Об этом сообщается на официальной странице Управления стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины в социальной сети Facebook. Также они обнародовали видео мощного взрыва в оккупированном городе Донецкой области, он произошел вечером.

"В результате эффективного огневого воздействия подразделений Сил обороны сегодня в 21:40 прекратил свое существование очередной склад российских террористов во временно оккупированной Макеевке", - говорится в сообщении.

Уничтожение российских складов: последние новости

На днях Министерство обороны показало, как украинские защитники уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов вместе с личным составом.

Также было обнародовано видео удара по российскому полевому складу с боекомплектом на Бахмутском направлении, тогда отработала артиллерия 77-й отдельной аэромобильной бригады

В начале июля в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что украинские бойцы за одни сутки уничтожили шесть ячеек российских захватчиков, три склада боеприпасов и большое количество артиллерии.

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