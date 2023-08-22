На левобережье враг потерял почти три десятка "живой силы" и технику.

Вооруженные силы Украины ударили по скоплению оккупантов на левом берегу Херсонской области и "снесли" с украинской земли сразу 27 врагов.

Как сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины, это удалось реализовать в рамках спецопераций за минувшие сутки. Также уничтожено десять орудий, семь единиц авто-бронетанковой техники, три лодки диверсионно-разведывательных групп и ротный командно-наблюдательный пункт.

Кроме того, среди потерь врага - зенитная самоходная установка "Шилка" - установка советского производства, предназначенная для непосредственного противовоздушного прикрытия наземных войск. Также ее задействуют для уничтожения воздушных целей, летящих со скоростью до 450 м/с, на расстояниях до 2,5 км и высотах до 1500 метров. "Шилка" также предназначена для уничтожения наземных (надводных) целей на расстоянии до 2 км с места, с короткой остановки и в движении.

Ранее украинские защитники удачно уничтожили вражескую самоходную пушку "Гиацинт-Б" и обнародовали соответствующее видео.

"Новый адский "привет" Сил обороны юга Украины оккупантам на левый берег! "Гиацинт-Б" превратился в пепел!",- отмечают украинские военные.

В пресс-службе добавляют, что состав корабельной группировки врага практически не менялся. В Черном море находятся на дежурстве десять кораблей, среди которых три ракетоносителя - подводная лодка и два малых ракетных катера. Суммарный залп может достигать до 20 "Калибров".

"Уровень ракетной опасности является очень высоким, поэтому не игнорируйте сигналы тревоги и оперативно переходите в укрытие", - говорится в сообщении.

Генштаб раскрыл новые детали с фронта - где наступал враг

Как сообщал УНИАН, украинские защитники сдерживают наступление противника на нескольких направлениях - за прошедшие сутки произошло около тридцати боевых столкновений. В частности, на Бахмутском направлении оккупанты вели безуспешное наступление в районе Клещиевки, на Авдеевском направлении противник атаковал авиацией и артиллерией, а на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки.

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