В частности, на Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия, на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских захватчиков на нескольких направлениях линии фронта.

"За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений", - говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.

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В то же время на Марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке.

Отмечается, что враг обстреливал десятки раз населенные пункты вдоль всей линии фронта, в частности, и на Купянском, Лиманском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях.

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Общие боевые потери противника по состоянию на утро 22 августа ориентировочно составили около 258 340 (+410) человек.

Авиация Вооруженных сил Украины нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. бойцы ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

В Генштабе сообщили, что Силы обороны Украины вновь обрели успех в районе Роботиного на южном фронте.

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