Темпы обстрелов в Бахмуте и его окрестностях несколько снизились.

Наступление войск РФ угасает вдоль всей линии фронта: несмотря на желание оккупантов увеличит темпы и реализовать прорыв, им не хватает боевой способности.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики ссылаются на данные главы Совета резервистов Сухопутных войск Украины Ивана Тимочка, который 8 апреля отметил, что у оккупантов не получается всерьез продвинуться ни на одном направлении.

По его словам, темпы обстрелов в Бахмуте и еще на нескольких участках фронта существенно снизились, а на некоторых - фронт остановился. При этом наступление на Авдеевку, которую враг выбрал себе в качестве новой "цели", вместо Бахмута - "захлебнулось". Также армия РФ безуспешно пытается взять под контроль Марьинку, хотя город уже фактически уничтожен.

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Также на снижение плотности огня указал один из российских милблогеров. Согласно его наблюдениям, темп наступательных операций войск РФ снизился вдоль всей линии фронта Авдеевка-Донецк. Оккупанты пытаются продвинуться хотя бы где-то, восполняя нехватку боевой мощи артиллерийским огнем.

"Силы РФ используют артиллерию, чтобы компенсировать ухудшение своих наступательных возможностей. Бывший министр безопасности "ДНР", а ныне командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что российское командование приняло решение прекратить ежедневную выдачу боеприпасов на тех участках фронта, где практически полностью остановились активные наступательные действия", - говорятся в отчете.

РФ боится контрнаступления ВСУ и роет окопы

Напомним, что в преддверии ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины оккупанты сильно нервничают и активно роют окопы, чтобы иметь возможность вести оборону на тех участках фронта, которые не оставят бегством.

Накануне в сети появились шокирующие спутниковые снимки, которые зафиксировали укрепрайон РФ длинною свыше 70 км. Соответствующий "мега-окоп" россияне вырыли в Запорожской области. Он занимает почти что треть ее территории.

Также накануне в ISW отметили, что Россия настолько боится потерять оккупированные в Украине территории, что готовится к новому этапу информационной кампании. Она будет направлены на Запад.

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