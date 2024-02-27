Это произошло на востоке Украины.

Украинские военные на Восточном направлении приземлили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об успехе наших защитников сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук. "Вчера российским пилотам удалось уклониться от наших ракет, но так будет не всегда! Поэтому советую оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными. Потому что, кто его знает, повезет или нет на этот раз", - прокомментировал Олещук.

Уничтожение российских самолетов

23 февраля ВСУ сбили очередной российский самолет ДРЛО А-50 над Азовским морем. После этого руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что у РФ осталось всего 6 таких самолетов.

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Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что ВСУ выдавливают российскую авиацию из воздушного пространства Украины так же, как российский флот выдавили из Черного моря.

До этого, всего за пять дней ВСУ удалось сбить вообще семь бомбардировщиков Су: пять Су-34 и два Су-35.

19 февраля стало известно, что на счету переданной Германией Украине батареи американского ЗРК Patriot уже 18 сбитых российских самолетов. Об этом заявил итальянский военный эксперт Томас Тейнер.

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