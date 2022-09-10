Говорить о том, что населенный пункт "наш", можно только когда он "зачищен и правоохранительными органами осуществлены стабилизационные меры".

Сейчас распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, которая не соответствует действительности. Минобороны призывает не потреблять непроверенную информацию.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Спасибо всем неравнодушным, но мы сами справимся с психологическим давлением на врага! Не надо писать о каждом временно оккупированном населенном пункте, что он уже наш. К сожалению, сейчас сетями распространяется много информации о якобы освобожденных населенных пунктах, которая не соответствует действительности. Среди так сказать "освобожденных" в ваших постах встречаются населенные пункты, которые лишь частично контролируются ВСУ и там идут бои, а есть даже такие, освобождение которых нет в планах на ближайшие дни", - написала она.

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Маляр обращает внимание, что говорить о том, что населенный пункт "наш", можно только когда он "зачищен и правоохранительными органами осуществлены стабилизационные меры".

"То есть, если наши войска физически зашли в населенный пункт, это еще не означает автоматически, что мы его контролируем. Впереди еще могут быть бои и немало специальных мероприятий по освобождению", - подчеркнула замминистра.

Она привела пример Балаклеи. "Несколько дней назад было сообщение, что войска зашли в город. Сегодня мы окончательно установили в городе контроль, провели все необходимые мероприятия и подняли флаг - о чем тоже были сообщения на ресурсах Минобороны и ВСУ", - отметила она.

По словам Маляр, чтобы обезопасить себя от ложной информации и не стать жертвой пустых надежд, следует читать официальные источники всех органов власти военной вертикали.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что украинские силы на юге продвинулись вглубь позиций врага до нескольких десятков километров. Официально названия освобожденных населенных пунктов пока не объявляют из-за того, что враг продолжает активную деятельность дистанционно.

По данным Генштаба, за последние дни ВСУ освободили более 30 населенных пунктов, которые были временно захвачены российскими оккупантами в Харьковской области, в том числе и город Балаклея.

Сегодня, 10 сентября, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины уже находятся на окраине оккупированного россиянами Лисичанска.

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