Также поражено несколько районов сосредоточения личного состава врага.

Силы обороны Украины в течение текущих суток поразили российскую огнеметную систему "Солнцепек" и несколько зенитно-ракетных комплексов противника.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 - по зенитно-ракетным комплексам врага", - говорится в сводке.

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Кроме того, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 зенитно-ракетных комплекса противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", артиллерийское средство на огневой позиции и 4 района сосредоточения личного состава врага.

В то же время, российские захватчики в течение суток нанесли 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершили 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. "К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, в частности, дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сводке.

Отдельно сказано, что российские оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру на территории временно оккупированных населенных пунктов.

"Так, в помещениях шахтерского профилактория в Нижнем Нагольчике Луганской области, противник разместил около 100 российских военнослужащих, а в населенном пункте Семикозовка Луганской области, в зданиях учебного заведения, размещено более 100 оккупантов", - говорится в сводке.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 31 июля, в городе Кривой Рог Днепропетровской области раздавались взрывы. Позже в МВД Украины сообщили, что противники нанесли по Кривому Рогу ракетный удар.

Россияне попали по городу двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения.

В результате российского обстрела 6 человек погибли и 75 ранены. Спасены 3-х человек, среди которых 10-летний ребенок. В полицию поступило 177 заявлений от пострадавших. Психологи ГСЧС на местах попаданий оказали помощь около 100 горожанам.

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