Положение и характер действий Сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели.

Украинские бойцы вчера сбили 7 воздушных целей оккупанта, нанесли сокрушительные удары по скоплениях техники и живой вражеской силе.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информация по состоянию на 06.00 21 марта относительно российского вторжения.

В сообщении сказано, что подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей врага (1 самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты). Кроме того, бомбардировочная и штурмовая авиация наносила сокрушительные удары по скоплениям техники и живой силе противника.

В Генштабе отмечают, что положение и характер действий Сил обороны существенных изменений в течение последних суток не претерпели.

"Вооруженные силы Украины и другие подразделения Сил обороны продолжают наносить удары по группировкам войск врага, который пытается удержать захваченные рубежи. В то же время фиксируется снижение интенсивности применения противником пилотируемой авиации. С целью оценки эффективности результатов нанесенных ракетно-бомбовых ударов противник использовал оперативно-тактические беспилотные летательные аппараты", - сказано в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что оккупанты продолжают терроризировать местное население, совершать мародерство на временно захваченных территориях - в Российскую Федерацию враг вывозит бытовую, автомобильную технику, продукты питания и тому подобное.

Нередки случаи размещения российскими оккупантами личного состава, вооружения и техники на объектах гражданской инфраструктуры.

Кроме того, оккупанты продолжают осуществлять меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Так, по имеющейся информации, бюджетные организации Станично-Луганской поселковой громады оповещены о необходимости прибытия 1 апреля 2022 года работников мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет в местный отдел полиции для регистрации. Причин такой "регистрации" не объясняют, хотя это связано с очередной волной мобилизации во 2-й армейский корпус для отправки в районы ведения боевых действий", - отмечают в Генштабе ВСУ.

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