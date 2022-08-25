В Чаплинке Херсонской области – "минус" склад боеприпасов и база русских войск.

В течение 24 августа украинские войска нанесли ряд ударов по складам боеприпасов и военным базам россиян на оккупированных территориях.

Об этом свидетельствуют данные Карты воздушных тревог.

Склады боеприпасов оккупантов уничтожены в Токмаке Запорожской области. В Чаплинке Херсонской области – "минус" склад боеприпасов и база рашистів.

Также базы противника ликвидированы в Ровеньках Луганской области, Каховском районе Херсонской области.

Взрывы прогремели и в Бериславском районе Херсонской области. Информация о потерях оккупантов уточняется.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. 24 августа враг в очередной раз пытался установить контроль над Песками и Невельским, но понес потери и отступил.

Провалами закончились штурмы ВС РФ Соледара, Бахмутского и Кодемы.

В День Независимости, 24 августа, русские войска нанесли удары по Харькову, Хмельницкой области, в Днепропетровской области ракеты попали в поезд, сейчас известно о 22 погибших и полусотне раненых.

За полгода боевых действий против Украины противник испытывает дефицит личного состава. По данным украинской разведки, российское командование пытается доукомплектовать свои пехотные части за счет специалистов из состава ракетных войск и военных моряков.

С начала полномасштабного вторжения беженцами стали, по подсчетам Еврокомиссии, 7,5 миллиона украинцев.

Вместе с тем в ГУР считают, что в войне РФ против Украины начался переломный момент. Российские оккупанты начали понимать, что их войска не такие уж и сильные, а системы ПВО не такие надежные, заявляют разведчики.

Вас также могут заинтересовать новости: