Двое из оставшихся кораблей слишком стары и не выходят в море.

Перед началом полномасштабного вторжения Россия под предлогом учений завезла в Черное море через Босфорский пролив шесть кораблей, увеличив их количество до 13.

Спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал LIGA.net, что за последние полтора года украинская армия поразила по меньшей мере пять крупных десантных кораблей Российского военно-морского флота. Всего у врага осталось восемь таких плавсредств.

Первым Силы обороны уничтожили российский ВДК "саратов" это произошло 24 марта 2022 года в порту временно оккупированного Бердянска. Тогда также были повреждены большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск".

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4 августа морские дроны ВСУ атаковали Новороссийск и уничтожили ВДК "Оленегорский горняк". По словам Плетенчука, еще один российский большой десантный корабль находился на ремонте и его, вероятно, тоже уничтожили.

"То есть по меньшей мере пять единиц. Таким образом остается восемь больших десантных кораблей, но эта информация требует уточнения по состоянию на сейчас, может и больше", – добавил спикер ВМС ВСУ.

Военно-морской эксперт Defense Express, капитан 1 ранга в отставке Владимир Заблоцкий отметил, что из восьми указанных ВДК, двое являются непригодными для использования и не выходят в море, поскольку очень старые.

Российский флот - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, в ночь на 13 сентября в оккупированном Севастополе был атакован российский большой десантный корабль "Минск" и подводный носитель ракет "Калибр", а утром 14-го было атакованы два патрульных корабля проекта 22160 "Василий Быков".

После ракетного удара по Севастополю российские оккупанты решили рассредоточить и спрятать как можно дальше от Крыма свои уцелевшие корабли. В Крыму фактически, весь Черноморский флот агрессора находится под угрозой огневого впечатления Вооруженными Силами Украины. Именно поэтому враг рассредоточивает корабли: одни выводит подальше в море, другие прячет возле Новороссийска.

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