Соответствующий ролик опубликовал командующий Воздушных Сил Николай Олещук.

В Воздушных силах ВСУ показали, как в ночь на 18 сентября армия Украины сдерживала ракетную атаку РФ.

Горячее видео работы наших защитников опубликовал командующий Воздушных Сил Николай Олещук. В кадре показано, как наши системы ПВО отработали по 2 воздушным целям.

"Спасибо защитникам неба за успешную боевую работу 18 сентября! Третья тоже была!",- отметил Олещук в Telegram.

ВСУ уточнили, сколько ракет использовала армия РФ 18 сентября

Напомним, утром 18 сентября ВСУ уточнили, что этой ночью оккупанты атаковали наши территориями ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Было уничтожено 17 крылатых ракет. Также Оккупанты перед пусками боеголовок запустили дроны "Shahed-136/131" с 2 направлений - с территории Крыма, а также с Приморско-Ахтарского района (Краснодарский край). Воздушные силы Украины уничтожили 18 БПЛА. Всего в украинском небе в ночь на 18 сентября было сбито более 40 целей.

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