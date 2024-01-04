Уничтожены вражеские 3 средства противовоздушной обороны и 2 пункта управления противника.

Силы обороны Украины отчитались о нанесение новых ударов по позициям российских оккупантов за прошедшие сутки.

Как говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава противника, 3 средства противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и 2 пункта управления противника.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 3 января, на фронте между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 58 боевых столкновений. Несмотря на потери, враг продолжает совершать безуспешные атаки с целью оккупации территорий. За прошедшие сутки оккупанта пытались наступать на шести направлениях.

Вместе с тем, за прошедшие сутки, 3 января, Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 780 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 362 280 человек.

Враг запустил два дрона по Украине. Оккупационные войска пытаются истощать систему ПВО и продолжать разведывать позиции Вооруженных сил Украины.

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