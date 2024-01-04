Дроны выпущенные в России имеют особую маркировку.

Российские оккупанты запустили по территории Украины два "Шахеда". Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк объяснила в эфире телемарафона, что это один из элементов тактических действий россиян.

По ее словам, оккупационные войска пытаются истощать систему ПВО и продолжать разведывать позиции Вооруженных сил Украины.

"В нашей зоне ответственности было характерным то, что эти дроны прошли, пытаясь обойти ПВО почти одновременно с атакой КАБами... и на этот раз снова враг направил их по Бериславщине, где уже фактически уничтожена инфраструктура. Под огнем оказалась больница, банковские учреждения", - рассказала Гуменюк.

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Она также раскрыла и другие особенности. В частности, дроны, которые РФ изготавливает на своей территории имеют особую маркировку.

"Во время атак по остаткам мы идентифицируем, что есть разница между теми дронами, которые поставляются из-за границы, и которые они изготавливают на своей территории. Они их особым способом маркируют", - добавила Гуменюк.

Война в Украине - атаки дронов и ракет

Несколько ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко также заявлял, что российские оккупанты не изменили тактику нанесения ракетных ударов по Украине, сначала запуская дроны, а затем - снаряды. Захватчики пытаются истощить украинскую противовоздушную систему.

По данным британской разведки, от время массированных ракетных ударов по Украине 29 декабря и 2 января российские оккупанты били не по энергетической инфраструктуре, а по оборонным заводам.

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