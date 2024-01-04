С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 362 280 человек.

За прошедшие сутки, 3 января, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 780 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на утро потери России в войне против Украины выросли до 362 280 человек.

Также наши воины уничтожили за прошедшие сутки 12 танков (всего 6 002), 21 ББМ (11 128), 28 артсистем (8 574), две РСЗО (947), 1 средство ПВО (630), 5 БПЛА тактического уровня (6753), две крылатые ракеты (1785), 32 единицы автомобильной техники и автоцистерн (11 423), а также шесть единиц спецтехники (1304).

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В то же время неизменным осталось количество уничтоженных самолетов (329) и вертолетов (324), кораблей и катеров (23), а также подводных лодок (1).

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки, 3 января, на фронте между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 58 боевых столкновений. Бои велись на шести направлениях.

По словам американского эксперта, консультанта по стратегическому управлению Стивена Копитса, если нынешние впечатляющие темпы потерь России в личном составе сохранятся, они могут сократить войну на целый год.

Накануне также состоялся крупнейший обмен пленными. Украина вернула домой из плена 230 украинских военных и гражданских.

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