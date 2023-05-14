В частности, украинские защитники поразили один вражеский пункт управления, два артиллерийских подразделения и одну важную цель противника.

Украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 14 мая. Также отмечается, что в течение этих суток нашими защитниками было уничтожено 3 разведывательных БпЛА, 2 из них - типа "Орлан-10" и 1 "Supercam".

В свою очередь, ракетные войска и артиллерия Сил обороны уничтожили сегодня один вражеский пункт управления, поразили шесть районов сосредоточения живой силы, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и еще одну важную цель противника.

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В то же время, российские войска в течение суток нанесли 6 ракетных ударов по территории Украины, в частности по Харькову и поселку Золочев. Также врагом было нанесено 27 авиационных ударов и осуществлено около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура", - отметили в Генштабе.

Война в Украине - потери россиян

Как сообщал УНИАН, 13 мая на территории Украины было ликвидировано 620 российских оккупантов и большое количество вражеской техники. В частности, россияне недосчитались 31 беспилотник оперативно-тактического уровня, 5 танков, 18 боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, 1 установку РСЗО.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении, в частности, Вооруженные Силы Украины уничтожили за сутки 6 вражеских складов боеприпасов и до десятка единиц техники. Он отметил, что потери врага убитыми и ранеными на этом направлении составили почти роту.

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