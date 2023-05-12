Российская армия пока убрала с Черного моря ракетоносители, но продолжает атаки на мирное население.

На юге Украины отлично сработали Силы обороны, что привело к определенным потерям противника.

Как сообщает Оперативное командование "Юг", сейчас подтверждено, что за минувшие сутки, в результате точной работы наших ракетно-артиллерийских подразделений, ликвидированы 54 российских военных.

Также украинские защитники уничтожили две боевые бронированные машины "Тигр". Это многоцелевой бронеавтомобиль повышенной проходимости - армейский всеховик, который россияне оснащают пушками и пулеметами.

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Также уничтожен вражеский 82-миллиметровый миномет, три военных автомобиля, пункт управления БпЛА и комплект антенн станции радиоэлектронной борьбы.

В командовании добавляют, что за минувшие сутки (днем и ночью) захватчики нанесли восемь воздушных ударов. В частности, вражеские Су-35 атаковали направление Кизомиса, сбрасывая авиабомбы КАБ-500 - повреждены несколько частных домов.

То есть, враг продолжает давить на мирное население Херсонской области. "Если днем по Херсону враг ударил дважды, то за ночь областной центр был под обстрелами пять раз. Ранены гражданские, повреждены семь зданий, среди которых учебное и медицинское учреждение, два автомобиля, троллейбус, газопровод. Еще один человек погиб, трое гражданских получили ранения в прибрежных населенных пунктах области", - уточнили в командовании.

Кроме того, из Кинбурнской косы (Николаевщина) оккупанты обстреляли акваторию Днепро-Бугского лимана и побережья Куцурубской громады - повреждены два частных здания.

В то же время, в Черном море враг убрал ракетоносители - сейчас вблизи побережья РФ и Крыма маневрируют восемь российских кораблей, но без "Калибров" и больших десантных кораблей.

Война новости - ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, российские захватчики продолжают активно атаковать как в самом Бахмуте, так и в его окрестностях. При этом атаки ведутся в том числе в направлении села Ступочки - с плацдарма, который вот-вот будет отрезан силами ВСУ.

Сегодня в битвах уничтожено почти 200 российских захватчиков и 5 полевых складов с боеприпасами в районе Бахмута. По словам спикера восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, операция Вооруженных сил в Бахмуте успешна и достигает одной из главных целей.

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