Президент поблагодарил украинских защитников и защитниц за чрезвычайно успешные действия по уничтожению оккупантов и их техники.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские Силы обороны подвигают российскую бывшую "вторую армию мира" ниже и ниже в перечне военных сил.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения к украинцам. Президент поблагодарил украинских воинов и подразделения, которые особо отличились в защите государства с начала этой недели.

"Объединенная стратегическая группировка войск (ОСГВ) "Хортица" - 3-я и 5-я отдельные штурмовые бригады и 28-я отдельная механизированная бригада имени рыцарей зимнего похода... Я благодарю всех вас, ребята, - каждого солдата, сержанта и офицера - за чрезвычайно успешные действия по уничтожению оккупантов. Очень хороший результат!", - отметил глава государства.

"ОСГВ "Таврия" - воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь", нашей знаменитой "пятидесятдевятки" - 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и 79-й отдельной бригады ДШВ... Спасибо всем вам за прочность на позициях и силу в боях, за вдохновение к победе, которое вы даете всей Украине своей меткостью и отвагой", - добавил Зеленский.

"ОСГВ "Одесса" - спасибо бойцам 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова за превосходные результаты в уничтожении мест сосредоточения врага!", - подчеркнул президент.

Также он отметил сегодня артиллерийские расчеты 63-й отдельной механизированной бригады. "Умеют ребята минусовать вражескую технику на поле боя. Каждый ваш точный удар, наши герои, - это сохраненные жизни украинцев. Спасибо вам!", - заявил Зеленский.

Кроме того, глава государства сказал, что есть за что отметить на этой неделе и подразделения Национальной гвардии Украины.

"В частности, воинов 1-й и 14-й бригад оперативного назначения Нацгвардии, которые вместе со всеми силами обороны и безопасности Украины защищают наше государство в Донецкой и Луганской областях. Благодарю вас, нацгвардейцы, и за вашу стойкость, и за ваше умение силами своей разведки и артиллерии подвигать бывшую "вторую армию мира" ниже и ниже в перечне военных сил", - заявил Зеленский.

Война в Украине - потери россиян на поле боя

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 11 мая потери России в Украине выросли до 196 тыс. 920 захватчиков. За минувшие сутки, 10 мая, на украинской земле было ликвидировано 610 врагов. Кроме того, уничтожено еще много вражеской техники и вооружения.

В частности, украинская авиация нанесла два удара по расположению подразделений противника в Каховском районе. Сейчас подтверждено, что враг потерял 9 военных, танк Т-62, три крупнокалиберные пушки типа "Гиацинт" и "Мста-Б" и зенитную установки 23-2. также уничтожено шесть единиц авто-бронетехники захватчиков и ударный беспилотник типа "Ланцет".

А на Таврическом направлении ликвидировали более роты российских военных и уничтожили около десяти единиц вражеской техники. Также силам обороны удалось уничтожить два склада боеприпасов врага.

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