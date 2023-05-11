Президент подчеркнул, что есть определенная информация, которой украинская власть "не делится", однако Украине "не все равно", сколько людей она потеряла.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военно-политическое руководство страны приняло решение не делиться информацией о потерях и планирует и дальше следовать ему.

В интервью BBC президент подчеркнул, что есть определенная информация, которой украинская власть "не делится".

"Это наше общее решение всех военных. У нас все фиксируется, каждый человек важен, и есть все цифры", - сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что Украине "не все равно", сколько людей получили ранения, а сколько - погибли.

Также, по его словам, украинские власти знают количество пленных Россией украинцев. "Мы понимаем, сколько тех людей, которых сейчас с нами нет. Есть соответствующее решение государства. Мы будем следовать этому решению", - уточнил глава государства.

Потери ВСУ в войне с Россией - что известно

Украинские власти не называют точного количества погибших и раненых в войне с Россией военных. Время от времени от иностранных разведок и СМИ звучат определенные предположения по этому поводу, однако ни одну из этих цифр в Украине официально не подтверждали.

В то же время, в апреле этого года, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon сравнил количество погибших в войне украинских военных с числом погибших от землетрясения в Турции, которое произошло в феврале.

В этом интервью Резников сказал, что потери Украины "значительно меньше" российских. Он добавил, что точное количество назвать не может, но отметил, что оно меньше числа жертв масштабного землетрясения в Турции, во время которого погибло более 50 тысяч человек.

Потери российских оккупантов в войне, по данным украинского Генштаба по состоянию на утро 11 мая, составляют около 196 тыс. 920 человек.

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