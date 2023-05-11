Также силам обороны удалось уничтожить два склада боеприпасов врага.

Украинские военные на Таврическом направлении ликвидировали более роты российских военных и уничтожили около десяти единиц вражеской техники.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, за сутки украинские ракетные войска и артиллерия на Таврическом направлении выполнили около 730 огневых задач.

В частности, украинские военные вели с врагом контрбатарейную борьбу, а также осуществляли отработку по выявленным ранее целям.

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"Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожено и повреждено 10 единиц вооружения и военной техники противника", - отметил Тарнавский.

В частности, удалось ликвидировать два вражеских танка, один бронетранспортер, две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", беспилотник "Ланцет-3", зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" и автомобильную технику россиян.

Также силам обороны удалось уничтожить два склада боеприпасов врага.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

Всего с начала полномасштабного вторжения ликвидировано уже около 196 тыс. 920 российских военных, 610 из них украинская армия уничтожила за прошедшие сутки, 10 мая.

Кроме того, враг уже втатил 3 тыс. 740 танков (4 за сутки), 7 тыс. 287 боевых бронированных машин (12 за сутки), 3 тыс. 053 артиллерийские системы (14 за сутки), 557 реактивных систем залпового огня (2 за сутки), 310 средств противовоздушной обороны (2 за сутки), 308 самолетов, 294 вертолета, 2 тыс. 627 беспилотников оперативно-тактического уровня (3 за сутки), 970 крылатых ракет, 18 кораблей и катеров, а также 5 тыс. 984 единицы автотехники и автоцистерн (10 за сутки) и 391 - спецтехники (2 за сутки).

Сейчас основные свои силы российские захватчики продолжают применять на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение 10 мая украинские войска отбили на этих направлениях почти 40 российских атак и нанесли врагу ощутимые потери.

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