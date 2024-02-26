Военный подчеркнул, что это был не побег, а правильный и грамотный уход.

О побеге ВСУ из населенного пункта Ласточкино Донецкой области речь не идет, отход украинских сил является правильным и помогает истощить российские войска. Об этом сказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, комментируя в эфире "Радио Свобода" ситуацию в районе населенного пункта.

"Нет никакого побега наших войск. есть правильный и грамотный отход, истощение врага. Враг наступает, и при этом мы уничтожаем их в большом количестве, в том числе уничтожаем технику. Это такая тактика ведения боя, и она побеждает. Не нужно паниковать. Самое главное - это сохранение жизни личного состава. А врага потихоньку будем уничтожать, не давать возможности выполнить задачи", – сказал Цехоцкий.

Он подчеркнул, что "Ласточкино - это наш населенный пункт, это наша земля", однако для Украины важнее выиграть эту войну, а не линии.

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На вопрос о том, обустроены ли оборонительные позиции на Авдеевском направлении, Цехоцкий сказал, что украинские силы постоянно работают над обустройством оборонительных позиций и запасных путей.

"На протяжении всего периода нашего пребывания на Донецком направлении мы работали, наши инженерные службы, и военнослужащие, которые не были задействованы в боевых действиях, занимались укреплением запасных позиций – и логистику выстраивали, даже строили пути, которые (до того) были непроходимы. Это происходит постоянно. И говорить, что у нас ничего нет и ничего не готово, нельзя", – рассказал он.

Он отметил, что ресурсы для обороны у ВСУ есть, "но не в том количестве, в котором нам бы хотелось".

"Противник действительно увеличил количество штурмовых действий. За последние сутки на позиции нашей бригады (59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка) было совершено 17 штурмов. Их что-то подпирает, понимают, что мы накапливаем силы", - добавил Цехоцкий.

Уход ВСУ из Ласточкиного

Сегодня спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что Силы обороны отошли из населенного пункта Ласточкино Донецкой области, что в 6 километрах от Авдеевки.

"Силы обороны Украины осуществили отход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка-Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника", - сказал он.

Он отметил, что на Авдеевском направлении наши войска отбили 25 атак врага, на Марьянском - 40, и это самый большой показатель за несколько последних дней.

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