Украинские защитники продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка.

Силы обороны Украины в эти сутки отбили попытку российских захватчиков прорвать украинскую оборону на Новопавловском направлении.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В течение суток зафиксировано 48 боевых столкновений", - сказано в сводке.

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При этом, в общем, враг нанес 3 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

По данным Генштаба, на Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка и Котляровка Харьковской области.

Также, на Лиманском направлении украинскими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Макеевка и Серебрянского лесничества Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Терны, Торское Донецкой области.

Кроме того, на Бахмутском направлении противник совершил 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирне, Клещеевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ивановское, Раздоловка и Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Белогоровка Луганской области; Богдановка, Калиновка, Часов Яр и Клещеевка Донецкой области.

Вместе с тем, на Авдеевском направлении украинскими защитниками отражено 2 атаки в районе населенного пункта Бердичи Донецкой области, где враг пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Очеретино, Уманское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

В то же время, на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, где враг, при поддержке авиации, 20 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Водяное и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковиевка и Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 2 атаки на позиции украинских защитников в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Белогорье, Новоданиловка и Лобково Запорожской области.

Также, на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, противник совершил 3 безуспешные атаки позиций украинских войск. Вражеским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Никольское, Тягинка, Берислав Херсонской области и город Херсон.

Отдельно сказано, что в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 4 зенитно-ракетных комплексах и 7 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Украинскими подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ и 2 районам сосредоточения личного состава врага.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко считает, что российские захватчики попытаются прорвать оборону ВСУ на одном-двух направлениях. Россияне будут рассчитывать на активное применение авиации и сброс управляемых авиабомб и большую концентрацию сил.

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