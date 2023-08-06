В частности, украинские защитники держат оборону на Купянском, Бахмутском, Марьинском и запорожском направлениях.

Вооруженные силы Украины отбили атаки российских оккупантов в районе Авдеевки и сдерживают захватчиков еще на 4 направлениях.

Как сообщается в вечерней сводке Генерального штаба, в течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

В частности, на Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону и успешно отбили атаки противника в районе восточнее Петропавловки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары, а также артиллерийские и минометные обстрелы.

Видео дня

На Бахмутском направлении ВСУ сдерживают противника в районе северо-восточнее Дилиевки. В то же время на Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. При этом на Запорожском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Работиного Запорожской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - добавляется в сводке.

Как отмечается, российские захватчики активно обстреливали населенные пункты вдоль линии фронта из артиллерии и авиации.

Война в Украине - последние новости

По состоянию на утро 6 августа общие боевые потери России в Украине ориентировочно составили около 249 тыс. 700 человек.

По словам аналитиков ISW, благодаря действиям украинских воинов РФ перебрасывает в район города Бахмут Донецкой области свои силы и закрепляет их там, несмотря на то, что наши бойцы снизили темп проведения операций. Переброшенных в Бахмут оккупантов РФ могла бы использовать для усиления обороны на юге или поддержки попыток наступления в Харьковской и Луганской областях.

В то же время российские оккупанты совершили очередное военное преступление. Они замаскировали противотанковую мину ТМ-83, спрятав ее в фигурку пешехода. Их устанавливают, чтобы привлечь внимание водителей в местах, где дети переходят дорогу.

Вас также могут заинтересовать новости: