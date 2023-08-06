Оккупанты хвастаются, что это "военная смекалка".

Российские оккупанты совершили очередное военное преступление. Они замаскировали противотанковую мину ТМ-83, спрятав ее в фигурку пешехода. Их устанавливают, чтобы привлечь внимание водителей в местах, где дети переходят дорогу.

"Убийца танков. Состоит из оптического датчика цели, из сейсмического датчика цели, который под ногу прячется. Ну и сама мина", - хвастается оккупант своим "изобретением" на видео, которое распространилось в сети.

Назвали это захватчики "военной смекалкой", хотя должны были б - доказательством своих преступлений для суда в Гааге. Как известно, использование игрушек, оборудования детской площадки или школьной атрибутики является военным преступлением.

Военные преступления России в Украине

Как сообщал УНИАН, россияне уже отмечались подобными преступлениями. После деоккупации Киевской области наши военные находили заминированные холодильники, кухонные плиты, хозяйственные принадлежности и даже мешки с картошкой.

Недавно стало известно, что президент США Джо Байден тайно распорядился передать доказательства военных преступлений, совершенных российскими оккупантами в Украине, в Международный уголовный суд в Гааге.

При этом в Украине уже были вынесены судебные приговоры некоторым российским военным, которые убивали гражданских во время оккупации северных областей Украины.

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