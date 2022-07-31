Россияне пытались наступать в районах девяти населенных пунктов.

Российские оккупанты 31 июля атаковали в районах девяти населенных пунктов. Подавляющее большинство наступлений закончились неудачей благодаря действиям ВСУ. Только возле Авдеевки отдельные вражеские подразделения достигли частичного успеха.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр Генштаба ВСУ в традиционной вечерней сводке с фронта.

На Харьковском направлении оккупанты пытались продвинуться вперед возле Гусаровки, но получили отпор и отошли. Наступления в районе Бахмута закончились аналогично. Рашисты хотели улучшить тактическое положение неподалеку от Вершины, Соледара, Яковлевки и Покровского. Но ВСУ встретили врага плотным огнем и заставили отступить.

"В районе Серебрянки, силами разведывательной группы, [противник] пытался выявить позиции наших войск, успеха не имел, отошел. Задействовал для разведки БПЛА возле Григоровки. […] Оккупанты пытались продвинуться в районах Каменки и Песков. Здесь штурм провалился. В районе Авдеевки отдельные подразделения врага имеют частичный успех", — сообщили в Генштабе.

Напомним, ВСУ всеми силами сдерживают врага и дают отпор. Как писал УНИАН, сегодня, 31 июля, на Херсонщине украинская штурмовая авиация "накрыла" огнем опорные пункты рашистов. Потери среди оккупантов пока уточняются. А бойцы 92-й и 40-й бригад уничтожили две САУ противника ударами из гаубиц М777.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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