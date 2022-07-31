Гаубицы М777 в очередной раз доказали свое превосходство над российской артиллерией.

Бойцы из 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сира и 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта поразили две цели оккупантов. Они уничтожили самоходные артиллерийские установки.

О взорванной технике сообщили в официальном Telegram-канале Стратегического командования ВСУ.

К публикации прикрепили ролик, где показываются удары по вражеским САУ. Первая артиллерийская установка была вкопана в землю и вела огонь с позиции. Украинские военные вычислили ее координаты и показали кучу черного металлолома, в которую превратилась техника.

Вторую САУ засекли, когда она начала обстрел. Артиллерийскую установку расположили на относительно открытой местности, и бойцы 92-й и 40-й бригад смогли поразить ее точным ударом. Обе САУ взорвали с помощью гаубиц М777, которые украинские военные называют "три топора".

Напомним, как сообщал УНИАН, сегодня, 31 июля, украинская штурмовая авиация "накрыла" огнем опорные пункты рашистов в Херсонской области. Они располагались в районах Белогорки и Сухого Ставка. Потери среди оккупантов пока уточняются.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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